Канделаки допустила, что сёстры Аверины могут стать ведущими «Матч ТВ»

Короткая ссылка
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что готова приглашать на телеканал участников Олимпийских игр в качестве ведущих.
Канделаки допустила, что сёстры Аверины могут стать ведущими «Матч ТВ»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада. Могут ли быть ведущими Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю», — цитирует Канделаки ТАСС.

Она также признала, что мало кто знал спортсменов до Игр в Токио, но при этом многие люди начали следить за соревнованиями уже по ходу.

«Сестёр Авериных мало кто уверенно выговаривал. А накануне я пришла в салон, и у меня спрашивают: «Как там Дина и Арина?» Это дорогого стоит, если в таких местах обсуждают сестер Авериных», — добавила Канделаки.

Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить