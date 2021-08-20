Канделаки допустила, что сёстры Аверины могут стать ведущими «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что готова приглашать на телеканал участников Олимпийских игр в качестве ведущих.

«Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада. Могут ли быть ведущими Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю», — цитирует Канделаки ТАСС.

Она также признала, что мало кто знал спортсменов до Игр в Токио, но при этом многие люди начали следить за соревнованиями уже по ходу.

«Сестёр Авериных мало кто уверенно выговаривал. А накануне я пришла в салон, и у меня спрашивают: «Как там Дина и Арина?» Это дорогого стоит, если в таких местах обсуждают сестер Авериных», — добавила Канделаки.

Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии.