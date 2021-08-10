Призыв Авериной, уверенность Ашрам и мнение судей: почему не утихает скандал в художественной гимнастике

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина призвала прекратить травлю Линой Ашрам. В свою очередь, сама победительница Игр призналась, что верила в успех даже после падения ленты, а также отметила, что «не злится» на спортсменку из России. Тем временем украинская судья Лидия Виноградная объяснила присуждение первого места израильтянке изменениями в правилах от 2016 года, а российский арбитр Мария Николаева выразила мнение, что члены жюри слишком мягко наказывали Ашрам за технические ошибки.

Судейская экспертиза

В мире спорта продолжается обсуждение скандала в художественной гимнастике, разгоревшегося на Олимпиаде в Токио. На протяжении последних дней многие атлеты и специалисты успели высказать своё мнение о ситуации вокруг сестёр Дины и Арины Авериных, а также российской сборной, не сумевших завоевать золотые медали в личном и командном многоборье на Играх. Но если в первые сутки после турнира преобладали эмоциональные заявления, то со временем стало больше детальных разборов случившегося.

Так, итоги выступления в индивидуальном многоборье разобрали ряд известных спортсменок и судей, в том числе Венера Зарипова — первая воспитанница Ирины Винер-Усмановой, достигшая успехов в карьере. По её словам, поражение Дины Авериной в соперничестве с израильтянкой Линой Ашрам обусловлено изменениями в правилах от 2016 года.

«С учётом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила Линой, снижает оценку на 0,7—1,00 балла. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали… Сейчас правила в гимнастике очень чётко распределены. Мы в своё время были воспитаны на чистой художественной гимнастике: хореография, «школа», чистые стопы, колени, руки, база работы с предметом — всё красиво, стройно. После введения новой системы оценок слишком многое стало зависеть от так называемого D3 — D4 — это риски и мастерство. В выступлении стали оценивать в основном акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам», — цитирует Зарипову «Чемпионат».

Аналогичное мнение озвучила и судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная. По её словам, в своё время именно российская сторона настаивала на внесении поправок в правила, которые впоследствии и стоили Авериной победы.

«По правилам, которые были с 2013 по 2016 год (на мой взгляд, одни из лучших правил за всю историю гимнастики), Аверины бы точно выиграли. Но что уж говорить о прошлом. Конечно же, у Линой есть проблемы в исполнении (стопы, локти, колени и так далее), но из-за низкого влияния технического исполнения на это никто не обращает внимание. Аналогично есть ошибки и у сестёр Авериных (низкое бедро в повороте в аттитюд, неточное положение корпуса в боковом наклоне и т. д.). Придираться можно ко всем, но нужно, чтобы это происходило в обе стороны», — заявила Виноградная Sport24.

Украинская судья не обошла стороной ошибку Ашрам, но также заявила, что сёстры Аверины неидеально выступили на Играх в Токио. В случае с Ариной она указала на замену ленты, а с Диной — на неисполненный элемент с мячом в финале многоборья, а также низкие оценки за трудность тела.

«В финале за упражнение с лентой и с булавами её трудность тела на девятом месте среди всех участниц финала. Здесь очевидно влияние травмы, из-за которой более дорогие элементы она выполнять просто не могла», — добавила Виноградная.

В свою очередь, российская судья международной категории Мария Николаева подчеркнула, что как Ашрам, так и сёстры Аверины имели сложнейшие программы, но выразила мнение, что в исполнении израильтянки было больше шероховатостей. По её словам, жюри на Олимпиаде не обращало внимание на многие мелкие ошибки со стороны Линой, а также недостаточно наказало её за потерю ленты.

«По одной бригаде, которая называется «техника исполнения», мы легко можем увидеть, что она сделала два больших шага и взяла палочку. Но эта потеря влечёт не только потерю 0,7 балла, но и другие ошибки по другим бригадам. Потенциально ей не засчитали трудности элементов, которые она не сделала. Мы не знаем, какие это трудности элементов. Гимнастка может изменять своё упражнение по ходу. Мы видим, что она не выполнила высокий бросок. Имея большой опыт, можно предположить, что это был бы высокий бросок и потом ловля, что стоит очень дорого. Она этот элемент не выполнила. Помимо этих крупных ошибок, которые зрители видят сразу, есть ещё ошибки, которые отвечают за качество, которое присуще работе наших гимнасток. Это оттянутые стопы, колени, совершенная выразительность. По моему мнению, Дина Аверина должна быть олимпийской чемпионкой», — сказала Николаева в эфире Первого канала.

С ней согласна и известная болгарская наставница Нешка Робева. Она также отметила, что в соответствии с нынешними правилами даже потеря предмета может быть компенсирована с помощью сложных элементов. Но при этом выразила мнение, что золото Игр должны были отдать Авериной.

«Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьёзные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде», — цитирует Робеву ТАСС.

Заявления Авериной и Ашрам

Впоследствии своим мнением относительно сложившейся ситуации поделились и обладательницы золотой и серебряной медалей Олимпиады. Ашрам призналась, что пережила один из самых стрессовых моментов в жизни, когда наблюдала за выступлением Авериной с лентой, закрывавшим программу Игр в индивидуальном многоборье. Израильтянка ответила, разговаривали ли они с россиянкой после окончания соревнований, и отметила, что не держит зла на свою соперницу.

«С Авериной мы не общались после финала. Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, тогда начались вопросы. Я не злюсь на неё. В конце концов, она отреагировала так, как посчитала правильным. Меня не волновала моя медаль, я совершенно не думала об этом. Я спортсмен-боец, люблю соревноваться. После падения, я знаю, поднимаются как можно выше. Ошибка в первый день соревнований заставила меня открыть глаза и на следующий день стать ещё более сосредоточенной. Даже когда я уронила предмет в последнем упражнении, то продолжала соревноваться. Я знала свой уровень сложности, он был очень высоким, я могла сохранить свой результат. Хотелось просто сделать всё, что в моих силах», — сказала Ашрам.

При этом поддержку спортсменке выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посоветовавший Ашрам «не принимать близко к сердцу возражения и протесты», и её наставница Айелет Зуссман. Специалистка заявила, что эти соревнования стали лучшими в карьере Линой и попросила дать ей самой насладиться этим моментом.

В защиту оппонентки высказалась и сама Аверина.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо её травить», — цитирует Аверину «Чемпионат».

Помимо прочего, серебряная медалистка Игр заявила, что пока не анализировала итоги личного многоборья. Она также рассказала, о чём говорила с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер-Усмановой сразу после окончания турнира.

«Не пересматривала своё выступление на Олимпиаде — обычно делаю это после соревнований. В связи со сложившейся скандальной ситуацией пока тяжело вспоминать, что было. Поймите, тяжело такое пересматривать. Может быть, через какое-то время я пересмотрю… В ближайшее время точно делать это не собираюсь… Она (Винер-Усманова. — RT) сказала: «Ты — молодец! Сделала всё, как я просила. Сегодня ты настоящая красавица и королева! Пожалуйста, улыбайся и ни в коем случае не плачь», — добавила Аверина.

В то же время стало известно, что на родине Ашрам многие сумели неплохо заработать на её победе на Олимпиаде. По информации ONE, около 85% израильтян, сделавших ставки на итоги соревнований в личном многоборье, отдали предпочтение соотечественнице. И это при том, что котировки букмекеров были явно не в её пользу. Так, коэффициент на триумф Линой составлял от 5,0 до 6,5, в то время как на успех Авериной — 1,32.

Оценка Лаврова и комментарии Белорусской ассоциации

По информации ONE, сразу несколько членов судейского жюри на Олимпийских играх в Токио были вынуждены закрыть свои аккаунты в социальных сетях из-за угроз со стороны пользователей. Отмечается, что в их число вошли украинка Наталья Ерёмина, француженка Ева Симон Серрано, аргентинка Ариэль Миланесио и швейцарка Ориан Сутер. Примечательно, что их всех упомянул в сообщении Олимпийский комитет России.

В социальных сетях разгорелся и другой скандал, связанный с Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ). Пресс-служба организации в Facebook в довольно жёсткой манере прокомментировала заявление одной из российских болельщиц под сообщением украинской судьи Виноградной.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении.

Правда, впоследствии Белорусская ассоциация гимнастики выступила с официальным заявлением, в котором объяснила появление данного сообщения несанкционированным входом в аккаунт организации и принесла извинения за «некорректные комментарии».

«Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике… Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — говорится в публикации.

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В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал обратить внимание на выбор судей, которые работают на Олимпийских играх.

«Примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далекие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы. Мы говорим про «чистых» спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были «чистыми». Но нам ещё нужны «чистые» тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей чёткостью», — цитирует Лаврова ТАСС.

Поддержала Аверину и прославленная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина. Олимпийская чемпионка Турина в парном катании назвала «издевательством» произошедшее в художественной гимнастике на Играх и предположила, что этим действия против России могут не ограничиться.

«В конце Олимпиады, как будто по заказу, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу сборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам. Да, обидно. Да, больно! До слёз! Но разве это может нас ослабить? Нет! Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей?! Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится», — написала Тотьмянина в Instagram.

В свою очередь, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Оксана Баюл не увидела ничего криминального в победе Ашрам и сравнила её триумф с победой Алины Загитовой на Играх в Пхёнчхане.

«Не понимаю, в чём скандал? Спортсмен вышел, сделал своё, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву», — написала Баюл.