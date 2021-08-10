«Золотой» автобус, слёзы Авериных и подъём флага Ласицкене: как в Москве встретили российских олимпийцев

Российские спортсмены вернулись на родину с Олимпийских игр в Токио. В Москве для атлетов устроили торжественную встречу на Красной площади, куда они прибыли на автобусах с открытым верхом. Поблагодарить призёров ОИ в центре столицы собрались тысячи людей. Чести поднять флаг страны удостоилась легкоатлетка Мария Ласицкене. Сёстры Арина и Дина Аверины расплакались при встрече с родными после долгой разлуки. А боксёра Альберта Батыргазиева начали качать на руках и едва не уронили на брусчатку.

Российским спортсменам, вернувшимся из Токио после закрытия Олимпийских игр, устроили по-настоящему пышную встречу. Пожалуй, так не встречали отечественных атлетов ещё никогда. В МОК попытались сделать максимум, чтобы болельщики получили возможность поблагодарить команду, которая в Японии заняла третье место по количеству завоёванных медалей.

Днём в понедельник борт с членами сборной приземлился в аэропорту Внуково, где его уже ждали десятки журналистов. Впрочем, основные торжества должны были пройти на Красной площади. Там люди начали собираться ещё за пару часов до начала мероприятия.

При этом организаторам удалось устроить праздник даже из дороги спортсменов к центру столицы. Они взяли пример у командных видов спорта и организовали своеобразные чемпионские автобусы с открытым верхом. Также всем атлетам раздали букеты гортензий: розовые — женщинам, голубые — мужчинам.

Эта поездка должна запомниться им навсегда. Вернувшиеся на родину участники ОИ махали руками случайным прохожим, демонстрировали свои медали и распевали песни, в том числе «Катюшу». Проезжающие же рядом машины делали одобрительные гудки. Чем дальше, тем людей становилось больше. Казалось, весь город вышел поприветствовать команду, несмотря на будний день и жару.

Тысячи людей собрались с флагами России, чтобы поблагодарить сборную за выступление. В свою очередь, вернувшиеся домой спортсмены наконец получили возможность прикоснуться к родному стягу и послушать гимн страны.

Одним из самых трогательных моментов всего мероприятия стала встреча олимпийцев с родными. Многие не видели их больше месяца и не скрывали эмоций. Сёстры Дина и Арина Аверины вовсе расплакались, сжимая в объятиях своих родителей. А последней поклонники презентовали картонную золотую медаль, поскольку девушка не сумела подняться на пьедестал в личном многоборье.

«Без вас бы не было ничего — ни побед, ни нас, ни спорта. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо. Что сейчас творится в мире художественной гимнастики, не передать словами. Большое спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю команду по художественной гимнастике», — заявила Дина, обращаясь к людям.

А гандболистка Анна Вяхирева вовсе покинула сцену с ребёнком на плечах.

«Невероятно счастлива вернуться. Пусть мы пока не совсем ещё дома, но, по крайней мере, на родине — в Москве, в России. Это невероятные ощущения. Даже не представляла, как всё будет. Нас встретили так, что мурашки бежали по коже. Спасибо огромное людям, которые пришли и ждали на этой жаре», — поблагодарила серебряный призёр ОИ.

Появление команды на сцене — не менее эмоциональный момент. Болельщики стоя встретили спортсменов овацией, после чего в их честь наконец заиграл заслуженный гимн России, а не концерт Чайковского, к которому все успели привыкнуть в Токио. А чести поднять флаг удостоилась олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

«Меня не было дома больше месяца. Пока ощущаю только усталость. После девятичасового перелёта пришлось ехать по жаре. Сначала запал присутствовал, а сейчас хочется просто приехать домой и лечь. Хотя, безусловно, всё это перекрывается радостью от победы и возвращения домой. Наконец-то получили возможность послушать свой гимн, потрогать флаг. Да и столько людей нас встретили», — заявила в интервью RT синхронистка Алла Шишкина, которая в Японии стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Но безоговорочно самая большая группа поддержки оказалась у боксёра Альберта Батыргазиева, который в Японии поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 57 кг. Бойца встречали десятки земляков. У него не было буквально ни одной свободной секунды, поскольку за автографами регулярно подходили люди. В конце концов уроженца Дагестана начали качать на руках. В результате смартфон чемпиона оказался на брусчатке, но обошлось без серьёзных повреждений.

«Даже не сомневался, что столько людей придёт поддержать. После соревнований пришлось несколько дней провести в Олимпийской деревне, ведь мой финал прошёл 5 августа. Нам удалось внести наши имена в историю, но останавливаться на достигнутом нельзя», — подчеркнул боксёр.

При этом он признался: осознание сделанного в Токио до сих пор к нему не пришло, и он старается относиться к завоёванному золоту предельно спокойно.

«Следующий день после победы я начал как любой другой — вышел на зарядку. Когда бежал по набережной, в голове проносилось очень много мыслей. Говорил себе: «Альберт, постарайся забыть это. Всё, что ты сделал в Токио, произошло вчера. Нужно слезать с пьедестала и работать дальше». Так намного проще», — добавил Батыргазиев.

В это время его коллега Зенфира Магомедалиева, взявшая в Токио бронзовую награду, скромно стояла в стороне. Больше всего спортсменка мечтала оказаться дома, где не была почти месяц — с 18 июля. Вместе с тем она заявила, что Олимпиада в Японии навсегда останется в её памяти, несмотря на наложенные на российскую команду санкции.

«У нас в Японии была достаточно большая база. Внутри имелись и салон красоты, и магазины, и столовая — такой городок, внутри которого можно было прогуляться. Я больше общалась со своими земляками из Дагестана. С иностранцами не особенно пересекались, хотя случались приколы. Все спрашивали: «Так, что-то непонятно, а где Россия? Что ещё за ROC собирает все медали». Конечно, смеялись. Всё равно у нас такая форма, что все понимали, откуда мы приехали и какую страну представляем», — отметила Магомедалиева.

Впрочем, многие атлеты признавались, что действительно сильно устали, хотя и остались в восторге от встречи на родине. Большинство как можно скорее хотели встретиться с родными. Например, волейболист Егор Клюка увиделся с женой впервые почти за месяц, но пообщался с ней буквально 30 секунд. Далее серебряного призёра ОИ взяли в кольцо репортёры и болельщики. Доигровщик терпеливо продолжал раздавать автографы и фотографироваться.

«Признаться, пока приходится тяжеловато. Всё-таки мы провели очень сложный финал. Потом ещё последовал долгий перелёт из Токио. И вот буквально с трапа самолёта оказались на Красной площади. Но, конечно, то, как мы ехали и как нас встретили, невероятно. Поездка на автобусе с открытым верхом по городу тоже останется в памяти навсегда, пусть сил нет совсем», — заявил Клюка.

Вот и Шишкина призналась, что единственное, чего она хочет по-настоящему, — приехать домой и упасть на кровать. При этом она назвала олимпийское золото Токио, третье в карьере, самым сложным в психологическом плане, поскольку пришлось пройти через длительную разлуку с семьёй.

«Мне кажется, каждые Игры нервные. В Лондон я поехала 23-летней дебютанткой и очень боялась подвести опытных партнёрш по команде. В Рио до последнего момента ничего не было ясно с допуском сборной России. Сейчас больше переживали из-за пандемии. Главное, что все оставались здоровы. Но после переноса Олимпиады понимали — ещё год нам предстоит тренироваться. Осознать подобное очень непросто», — объяснила синхронистка.

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Завершить карьеру 32-летней Шишкиной удалось на мажорной ноте, а торжественная встреча в Москве навсегда останется в её памяти. Последней Олимпиада в Токио может стать и для Вяхиревой. Сразу после окончания Игр она призналась, что намерена сделать паузу. Однако в интервью RT Анна подчеркнула, что пока не знает, насколько она может затянуться.

«Меня много били на Олимпиаде, но обошлось без серьёзных повреждений. С другой стороны, ещё не до конца прошли те «болячки», с которыми приехала в Токио. Откровенно говоря, приходилось много терпеть. Сейчас, надеюсь, удастся залечить всё основательно», — объяснила Вяхирева.

Но, по словам гандболистки, в день возвращения из Токио она получила такой заряд положительных эмоций, что теперь намерена поехать и на ОИ в Париж.

«Когда я увидела болельщиков, которые нас встречали, всё происходящее вокруг и эмоции людей… Невероятно добрые, они веселились вместе с нами. Это было очень приятно. Честно говоря, задумалась о том, что хочу поехать и в Париж», — добавила Вяхирева.

Намерен отправиться во Францию и Батыргазиев, хотя Альберт уже начал карьеру в профессионалах.

«Мне понравилось. Это важный опыт, но Олимпийские игры дарят по-настоящему незабываемые эмоции. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. А до ОИ в Париже осталось всего три года, это всё же не пять лет. Поэтому настраиваюсь поехать туда», — подчеркнул боксёр.