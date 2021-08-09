Ласицкене: быть олимпийской чемпионкой — большая ответственность и гордость

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями от завоевания золотой медали Игр после возвращения на родину.

«Мне неожиданно и приятно, что мою медаль называют главной медалью этих Игр. Я понимаю, какой это был долгий путь, сколько преград. Возможно, кто-то и остановился бы. Я горжусь нами, что у нас всё получилось, что мы смогли. Быть олимпийской чемпионкой — это большая ответственность и гордость. В аэропорту по прибытии меня узнавали, фотографировались, поздравляли. Я ещё стольким не ответила. Простите меня, кто это прочтёт. Всем отвечу! Не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций. Я очень этому рада», — приводит слова Ласицкене «Чемпионат».

Ранее мэр Днепра отреагировал на травлю украинской прыгуньи Магучих после фото с Ласицкене.