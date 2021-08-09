Мэр Днепра отреагировал на травлю украинской прыгуньи Магучих после фото с Ласицкене

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Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал травлю украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на летней Олимпиаде в Токио.
Мэр Днепра отреагировал на травлю украинской прыгуньи Магучих после фото с Ласицкене
  • Reuters

«Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину — руководителя федерации лёгкой атлетики, которая вырастила такую звезду. Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину: на дураков не обижаются», — написал Филатов в своей странице в Facebook.

Мэр Днепра назвал 19-летнюю спортсменку надеждой не только украинского, но и всего мирового спорта.

«Перед тобой могут быть открыты все дороги с твоей внешностью, харизмой и характером. Но ты предпочитаешь тяжёлый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена. Ты выигрываешь олимпийскую медаль», — добавил Филатов.

28-летняя Ласицкене с результатом 2,04 м завоевала золото в прыжках в высоту, украинка — бронзу. Серебро досталось Николе Макдермотт из Австралии.

Ранее украинский каратист вступился за легкоатлетку Магучих, которая сделала фото с Ласицкене.

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