Магомедалиева рассказала, какую реакцию у иностранцев вызвало выступление российских спортсменов под знамёнами ОКР
- Reuters
- © Rob Schumacher
«У нас в Токио была достаточно большая база. Внутри имелись и салон красоты, и магазины, и столовая — такой городок, внутри которого можно было прогуляться. Но я больше общалась со своими земляками из Дагестана. С иностранцами особенно не общались, хотя были приколы. Все спрашивали: «Так, что-то непонятно, а где Россия? Что ещё за ROC собирает все медали?» Конечно, смеялись. Всё равно у нас такая форма, что все понимали, откуда мы приехали и какую страну представляем», — сказала Магомедалиева RT.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены в течение двух лет не имеют права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.
Ранее Магомедалиева заявила, что изначально рассчитывала только на золото.