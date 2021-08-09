Магомедалиева рассказала, какую реакцию у иностранцев вызвало выступление российских спортсменов под знамёнами ОКР

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг, боксёр Зенфира Магомедалиева рассказала о реакции иностранцев на выступление российских спортсменов под знамёнами Олимпийского комитета России (ОКР), который в англоязычном варианте звучит как Russian Olympic Committee — ROC.
Магомедалиева рассказала, какую реакцию у иностранцев вызвало выступление российских спортсменов под знамёнами ОКР
  • Reuters
  • © Rob Schumacher

«У нас в Токио была достаточно большая база. Внутри имелись и салон красоты, и магазины, и столовая — такой городок, внутри которого можно было прогуляться. Но я больше общалась со своими земляками из Дагестана. С иностранцами особенно не общались, хотя были приколы. Все спрашивали: «Так, что-то непонятно, а где Россия? Что ещё за ROC собирает все медали?» Конечно, смеялись. Всё равно у нас такая форма, что все понимали, откуда мы приехали и какую страну представляем», — сказала Магомедалиева RT.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены в течение двух лет не имеют права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

Ранее Магомедалиева заявила, что изначально рассчитывала только на золото.

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