Магомедалиева: изначально рассчитывала только на золото

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Зенфира Магомедалиева высказалась о поражении в 1/2 финала боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг.

«Очень обидно, что потерпела поражение в полуфинале и осталась только с бронзой, ведь изначально рассчитывала только на золото. Честно говоря, до сих пор даже не смотрела свой бой с Ли Цянь. Не хочется расстраиваться. Дело не в нервах. Просто не получилось банально поймать её на один удар, да и ногами не успевала», — сказала Магомедалиева RT.

В полуфинале россиянка проиграла китаянке Ли Цянь со счётом 0:5.

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