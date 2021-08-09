Магомедалиева: изначально рассчитывала только на золото

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Зенфира Магомедалиева высказалась о поражении в 1/2 финала боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг.
Магомедалиева: изначально рассчитывала только на золото
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Очень обидно, что потерпела поражение в полуфинале и осталась только с бронзой, ведь изначально рассчитывала только на золото. Честно говоря, до сих пор даже не смотрела свой бой с Ли Цянь. Не хочется расстраиваться. Дело не в нервах. Просто не получилось банально поймать её на один удар, да и ногами не успевала», — сказала Магомедалиева RT.

В полуфинале россиянка проиграла китаянке Ли Цянь со счётом 0:5.

Ранее Клюка объяснил, почему сборная России не сумела победить в финале ОИ.

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