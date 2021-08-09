Клюка объяснил, почему сборная России не сумела победить в финале ОИ

Волейболист сборной России Егор Клюка прокомментировал поражение россиян в финале Олимпийских игр от команды Франции (2:3).

«В финале проиграли, поскольку в пятом сете упустили инициативу. После этого сложно было опять «тушить» французов. Это был очень тяжёлый матч, в котором мы потратили огромное количество энергии, чтобы вернуться в игру. Тут где-то потеряли концентрацию, а где-то подсели физически. Просто такую команду, которая делает ставку на оборону, тяжело добивать. На это уходит много сил», — сказал Клюка RT.

Ранее сообщалось, что три волейболиста сборной России вошли в символическую сборную ОИ.