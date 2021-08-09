Вяхирева: непросто было переживать поражение в финале ОИ

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Российская гандболистка Анна Вяхирева высказалась о выступлении отечественной национальной команды на Олимпийских играх в Токио.
Вяхирева: непросто было переживать поражение в финале ОИ
  • Reuters

«Не хотелось ничего, кроме золота. Непросто было переживать поражение. Всё равно я горжусь тем, чего мы достигли. Горжусь, что, несмотря на такое ужасное начало, мы собрались и дошли до финала. Это большое достижение. После ничьей с Бразилией и поражения от Швеции просто собрались с девчонками с духом и поняли, что назад дороги у нас просто нет, отступать некуда и нужно выжимать газ на полную», — сказала Вяхирева RT.

Также гандболистка сборной России добавила, что не держала постоянного контакта с экс-наставником команды Евгением Трефиловым, который присутствовал на Играх в Токио.

«С кем-то из команды Трефилов точно был на связи. Со мной Евгений Васильевич точно не общался, разве что перекинулись парой фраз. По крайней мере, я не видела, чтобы он заводил сборную. Единственное — читали его жёсткие комментарии в СМИ», — добавила Вяхирева.

В финале Олимпийских игр россиянки проиграли команде Франции со счётом 25:30.

Ранее сообщалось, что Вяхирева была признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира на ОИ.

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