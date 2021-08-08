Вяхирева признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира на ОИ

Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) женского турнира на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации гандбола (IHF).

Кроме того, Вяхирева включена в символическую сборную соревнований как лучший правый крайний игрок. Также из россиянок в символическую команду вошла левый крайний Полина Кузнецова.

Россия проиграла Франции в финале Олимпиады со счётом 25:30 и завоевала серебряные медали Игр.

Ранее сообщалось, что Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады.