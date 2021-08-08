Вяхирева признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира на ОИ

Короткая ссылка
Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) женского турнира на Олимпийских играх в Токио.
Вяхирева признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира на ОИ
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Международной федерации гандбола (IHF). 

Кроме того, Вяхирева включена в символическую сборную соревнований как лучший правый крайний игрок. Также из россиянок в символическую команду вошла левый крайний Полина Кузнецова.

Россия проиграла Франции в финале Олимпиады со счётом 25:30 и завоевала серебряные медали Игр.

Ранее сообщалось, что Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить