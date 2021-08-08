Вяхирева признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира на ОИ
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Международной федерации гандбола (IHF).
Кроме того, Вяхирева включена в символическую сборную соревнований как лучший правый крайний игрок. Также из россиянок в символическую команду вошла левый крайний Полина Кузнецова.
Россия проиграла Франции в финале Олимпиады со счётом 25:30 и завоевала серебряные медали Игр.
Ранее сообщалось, что Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады.