Гандболистка Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады

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Российская гандболистка Анна Вяхирева после поражения от Франции в финале Олимпийских игр в Токио сообщила о намерении приостановить спортивную карьеру.
Гандболистка Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады
  • Reuters

«Что касается дальнейших планов, я большой максималист по жизни: отдаю всю себя любому делу. По этой причине мне нужно взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок как своё тело, так и ментальное здоровье», — цитирует Вяхиреву «Чемпионат».

Она также надеется, что в «Ростов-Доне», за который она выступает на клубном уровне, и в сборной позволят это сделать.

«Всё-таки у меня есть определённый контракт… Если не получится, я буду работать дальше. Но я очень надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут время для понимания, что мне делать дальше», — добавила Вяхирева.

Россия проиграла Франции в финале Олимпиады со счётом 25:30.

Ранее Евгений Трефилов прокомментировал поражение российских гандболисток в финале ОИ.

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