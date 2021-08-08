Гандболистка Вяхирева хочет приостановить карьеру после Олимпиады
- Reuters
«Что касается дальнейших планов, я большой максималист по жизни: отдаю всю себя любому делу. По этой причине мне нужно взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок как своё тело, так и ментальное здоровье», — цитирует Вяхиреву «Чемпионат».
Она также надеется, что в «Ростов-Доне», за который она выступает на клубном уровне, и в сборной позволят это сделать.
«Всё-таки у меня есть определённый контракт… Если не получится, я буду работать дальше. Но я очень надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут время для понимания, что мне делать дальше», — добавила Вяхирева.
Россия проиграла Франции в финале Олимпиады со счётом 25:30.
Ранее Евгений Трефилов прокомментировал поражение российских гандболисток в финале ОИ.