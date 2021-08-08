Трефилов прокомментировал поражение российских гандболисток в финале ОИ

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Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов, который ранее возглавлял женскую национальную команду, отреагировал на её поражение в матче со сборной Франции в финале Олимпийских игр в Токио.
Трефилов прокомментировал поражение российских гандболисток в финале ОИ
  • Reuters

«Количество потерь увеличилось на порядок, французы — обученная команда. Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая по сравнению с групповым этапом. Вяхирева устала, но и другие игроки не сыграли. Не могу сказать, что Седойкина плохо сыграла», — приводит его слова «Матч ТВ».

Трефилов также попросил прекратить разговоры по поводу своего возможного возвращения в команду. По его словам, ему бы хотелось, чтобы популярность гандбола в стране росла, а всё происходит наоборот.

«Хочу, чтобы в команду верили, но боюсь, что возрастные игроки завяжут, а молодых на их место нет», — добавил Трефилов.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки завоевали серебро ОИ в Токио. Россиянки уступили в финале спортсменкам из Франции со счётом 25:30.

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