Пловец Рылов стал самым упоминаемым спортсменом на Играх-2020 в «Одноклассниках»

Двукратный олимпийский чемпион Токио по плаванию Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в «Одноклассниках» во время летних Игр 2020 года.

«Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем», — пишет ТАСС со ссылкой на данные рейтинга самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров Игр в Токио.

На втором месте по обсуждаемости оказалась стрелок Виталина Бацарашкина, на третьем — синхронистка Светлана Ромашина. Кроме того, пользователи часто упоминали гимнаста Никиту Нагорного, гимнастку Дину Аверину, тхэквондиста Максима Храмцова, гимнастку Ангелину Мельникову, саблистку Софью Великую, гимнаста Дениса Аблязина, теннисиста Андрея Рублёва.

Согласно рейтингу, самым обсуждаемым видом спорта на Олимпиаде-2020 стала спортивная гимнастика. Также в топ-10 вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование, теннис, плавание, прыжки в воду, баскетбол, тхэквондо и синхронное плавание.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что Рылов и Иван Гирёв, завоевавшие медали в Токио, получили денежные премии в размере 1 млн рублей.