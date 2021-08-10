В Международной федерации гимнастики отреагировали на высказывания Винер-Усмановой
- РИА Новости
«Как и во всех основных соревнованиях Международной федерации гимнастики, организация выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе FIG.
Напомним, что золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.
Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.
В групповом многоборье россиянки завоевали серебро. Золото выиграли гимнастки из Болгарии.
Ранее Авербух предложил всей страной поддержать сестёр Авериных.