В Международной федерации гимнастики отреагировали на высказывания Винер-Усмановой

В Международной федерации гимнастики (FIG) ответили, может ли открыться дисциплинарный процесс после высказываний главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой по поводу судейства на летних Олимпийских играх в Токио.

«Как и во всех основных соревнованиях Международной федерации гимнастики, организация выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе FIG.

Напомним, что золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

В групповом многоборье россиянки завоевали серебро. Золото выиграли гимнастки из Болгарии.

Ранее Авербух предложил всей страной поддержать сестёр Авериных.