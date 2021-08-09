В Белорусской ассоциации гимнастики заявили, что страница организации в Facebook была взломана

Белорусская ассоциация гимнастики сообщила о несанкционированном входе в свой аккаунт на Facebook после того, как с него был опубликован резкий комментарий в адрес России.

«8 августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в социальной сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в данный промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Мы приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы. Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, которые успешно развивают наш любимый вид спорта. Олимпиада в Токио собрала лучших спортсменок, которые подарили нам яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — написано на официальной странице Белорусской ассоциации гимнастики на Facebook.

Под одним из постов в социальной сети, который оправдывал победу израильской гимнастки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной, появился комментарий, который гласил: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC — №5».

Ранее Тихонов прокомментировал резкий выпад Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.