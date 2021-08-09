Тихонов прокомментировал резкий выпад Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России

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Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался о комментарии Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.
Тихонов прокомментировал резкий выпад Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России
  • РИА Новости

«Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения наших стран. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону нужно завоевать. Очень многие страны возмущены судейством на Играх», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время олимпийского турнира по художественной гимнастике в Токио, с официального аккаунта Белорусской федерации художественной гимнастики был оставлен комментарий, в котором россиянам посоветовали «снять корону» и назвали «псевдовеликими».

Ранее в Белорусской ассоциации гимнастики резко высказались в адрес россиян.

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