«Ничего не поменяешь и медали не вернёшь»: почему скандал в художественной гимнастике постепенно затихает

ОКР должен довести дело о судействе в художественной гимнастике на Играх в Токио до конца, хотя шансов на пересмотр результатов нет. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Также она рассказала о будущем сестёр Авериных и призналась, что надеется на продолжение их карьеры. Между тем коллег в социальных сетях поддержала известная фигуристка Алина Загитова. А победительница личного многоборья Линой Ашрам вынуждена была закрыть свой аккаунт в Instagram.

Будущее Авериных и смирение Винер

В среду, 11 августа, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова дала СМИ большое интервью, в котором ещё раз подробно рассказала о скандале вокруг судейства российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. Ответила она и на целый ряд наиболее актуальных вопросов, в частности о будущем Дины и Арины Авериных, которым 13 августа исполнится по 23 года.

По словам функционера, последняя, скорее всего, продолжит карьеру и выступит на чемпионате мира в октябре. Что касается Дины, завоевавшей на ОИ серебро в личном многоборье, то она будет ориентироваться на состояние своего здоровья.

Также по теме Призыв Авериной, уверенность Ашрам и мнение судей: почему не утихает скандал в художественной гимнастике Серебряная медалистка Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина призвала прекратить травлю Линой Ашрам. В свою...

«Она будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет и благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка планеты к Кубку планеты, а теперь вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Вместе с тем руководитель ВФХГ призналась, что ей непросто отпускать своих подопечных и она была бы счастлива, если бы Аверины продолжили карьеру. В качестве примера функционер привела Алину Кабаеву, которая выступила на ОИ в Сиднее и Афинах. Мало того, Винер-Усманова выразила надежду на возвращение последней в художественную гимнастику в том или ином качестве.

«Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку», — добавила специалист.

Сами Аверины ранее заявили, что после торжественной встречи, устроенной отечественным олимпийцам на Красной площади, у них «появилось желание» показать своё мастерство на ОИ-2024 в Париже.

«Хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперёд... Все ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали во Францию», — отметила Дина в прямом эфире Первого канала.

Между тем Винер-Усманова пообещала, что ОКР доведёт дело о судействе до конца, хотя и признала: надежды на пересмотр результатов нет. Однако, по её мнению, это важно сделать, чтобы в дальнейшем не было возможности «договариваться с не очень честными судьями».

«К сожалению, ничего не поменяешь и медали не вернёшь. Это нужно для того, чтобы подобного больше не было и не входило в правило или в привычку. Ради достоинства и чести... Пять лет эти девочки побеждали — и не за свои красивые глаза», — объяснила глава федерации.

Также она ещё раз высказала точку зрения, согласно которой не всем в мире художественной гимнастики нравится доминирование России, и в качестве примера привела мнение судьи с Украины Лидии Виноградной. Ранее та объяснила, почему, как она считает, победа Линой Ашрам в личном многоборье является справедливой.

Теперь болельщикам остаётся лишь дождаться вердикта Международной федерации гимнастики. Пока в FIG подчеркнули, что «выполняют послесоревновательный анализ».

«Как и во всех основных состязаниях FIG, федерация выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — цитирует организацию «Спорт-Экспресс».

Пока же в социальных сетях не утихает настоящая информационная война. Ашрам даже пришлось закрыть свою страницу в Instagram, чтобы избежать потока негативных комментариев со стороны пользователей. А уже упомянутая Виноградная в своём аккаунте в Facebook пожаловалась на травлю.

«Я должна была высказаться и просто записала минутное видео с Анной Ризатдиновой (бронзовым призёром Рио-2016 по художественной гимнастике. — RT), но получила столько ненависти, будто застрелила кого-то. Люди желают мне смерти», — призналась рефери.

Пост Загитовой и закрытая страница Ашрам

В России же продолжают поддерживать сестёр Авериных. В частности, делают это представители других видов спорта. Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram совместное фото с Диной и Ариной. По её словам, гимнасток стоит поблагодарить уже за то, что они достойно выступили в Токио, несмотря на серьёзные санкции, наложенные на отечественную команду.

«Важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны. Дина и Арина Аверины — пример для многих девчонок... Наша гордость. Безупречность. Наши золотые девочки. Помните, что вы сражались не только за золото. Главное, что вы делаете, — вдохновляете на новые свершения, работу над собой. Вся страна гордится вами, и для нас вы всегда победители. Спорт должен оставаться вне политики, он должен объединять страны, народы, людей», — написала Загитова.

По мнению девятикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, Аверины не допустили в Японии серьёзных ошибок.

«Наши девочки столько лет подряд выигрывали... Но так получилось, что второе место и у Дины Авериной, и у групповичек. Просто удивительно», — цитирует Латынину ФАН.

А главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила уверенность в том, что у россиянок, несмотря на неудачу в Токио, «прекрасное будущее».

Наконец, Кабаева назвала решение судей поставить Дину Аверину только на второе место в личном многоборье «вопиющим случаем», поскольку та все четыре упражнения исполнила на высоком уровне.

«Когда Дина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, ей выставляли оценки шесть минут, хотя в нашем виде спорта, если ты выполняешь всё без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть. Это говорит о том, что рефери считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам... Просто есть люди порядочные и не очень. Да, Линой — хорошая гимнастка, она здорово выступила, но совершила грубейшую ошибку. За данную помарку с неё должны были снять балл, но убрали семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпиаду», — заявила Кабаева в эфире телеканала «Россия 1».

Впрочем, в мире отечественной художественной гимнастики нашлись и люди, давшие более взвешенную оценку произошедшему. Например, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Вера Бирюкова призвала людей, не разбирающихся в этом виде спорта, не высказываться о судействе. По её словам, подобное поведение лишь «разжигает ненависть между странами».

«Оставьте всё решать профессионалам. Для этого у нас есть свой тренерский и судейский штабы. Или вы считаете, что у нас нет профессионалов и вы своими возмущёнными комментариями как-то поможете нашим гимнасткам? Ну включите уже голову... Прекратите провоцировать, стравливать людей», — написала Бирюкова в Instagram.

Впрочем, споры по поводу оценок Авериных и Ашрам в Токио продолжаются не только между болельщиками, но и в среде профессионалов. Так, латвийская судья международной категории Татьяна Никитина подчеркнула, что навскидку невозможно определить, кто «исполнил свои упражнения лучше и допустил меньше ошибок».

«Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина не допустила технических помарок, а Ашрам уронила ленту. Но это не значит, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система меняется регулярно. Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да, они её совершили, но при этом сложность так высока, что сёстры недосягаемы», — приводит слова арбитра Delfi.