Винер-Усманова оценила шансы сестёр Авериных на продолжение карьеры

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что Арина Аверина собирается продолжить спортивную карьеру.
Винер-Усманова оценила шансы сестёр Авериных на продолжение карьеры
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

По её словам, Дина будет советоваться со своим врачом.

«Он ведёт её уже несколько лет, благодаря ему она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря её железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется», — рассказала Винер-Усманова.

В соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поддержала Арину и Дину Авериных после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.

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