Канделаки высказалась о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала своё мнение по поводу спорного судейства в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали в художественной гимнастике, надо взглянуть на медальный зачёт и вспомнить, как Запад создаёт негативный образ нашей страны. Авторы данного подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта. Деморализация России должна проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало понятно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать. Они ударили нас в художественной гимнастике, где в личных соревнованиях мы были сильнейшей сборной на протяжении 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой страной. Но на этих Играх стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа. Думаю, Олимпиада в Токио была просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнётся как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться», — написала Канделаки в своём Twitter.

В индивидуальном многоборье на Играх в Токио победу одержала израильская спортсменка Линой Ашрам, несмотря на то что выронила ленту во время своего выступления. Ставшая второй россиянка Дина Аверина свою программу отработала без ошибок.

Ранее тренер российских синхронисток заявила, что Авериных ждёт прекрасное будущее.