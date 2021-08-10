Тренер российских синхронисток Покровская: Авериных ждёт прекрасное будущее

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что будущее у Дины и Арины Авериных в художественной гимнастике будет очень хорошим.

«Я очень хорошо отношусь к Авериным, думаю, у них прекрасное будущее, они работящие девочки. Их тренер Вера Шаталина — прекрасный, знающий и трудолюбивый тренер», — цитирует ТАСС Покровскую.

Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её сестра Арина — четвёртой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее серебряный медалист Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух дал понять, что необходимо всей страной поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных.