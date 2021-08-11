Винер-Усманова уверена, что ОКР выяснит все детали судейского скандала на ОИ в Токио
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«Думаю, что олимпийский комитет доведёт это дело до конца. Если это не закончить, то люди поймут, судьи, которые не очень честные, поймут, что можно договариваться и делать всё, что хочешь, независимо от того, что происходит на площадке. Нужно довести до конца для того, чтобы подобного больше не было и не входило в правило или в привычку», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».
ОКР ранее сформировал запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.
Ранее Винер-Усманова оценила шансы сестёр Авериных на продолжение карьеры.