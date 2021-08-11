Вяльбе назвала отвратительным судейство гимнасток на ОИ в Токио

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что судьи безобразно отработали на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
Вяльбе назвала отвратительным судейство гимнасток на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это ещё раз доказывает, насколько нас во всём мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что Олимпийский комитет России сможет довести до конца дело по поводу судейства на Играх в Токио.

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