Судья из Латвии высказалась о скандале в художественной гимнастике на Играх в Токио

Латвийский арбитр международного уровня Татьяна Никитина затруднилась назвать победителя в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.

«Всё, что я сейчас читаю на информационных просторах, меня удивляет. Даже я — судья, которая работает на Кубках мира и других чемпионатах, не могу сказать, насколько судейство в Токио было справедливым, не просчитывая упражнения конкретных гимнасток. Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого — ниже», — приводит слова Никитиной Delfi.

В соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее президент ФЛГР Вяльбе заявила, что судьи безобразно отработали на соревнованиях по художественной гимнастике в Токио.