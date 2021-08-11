Израильская гимнастка Ашрам закрыла аккаунт в Instagram

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Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио, закрыла свой аккаунт в Instagram.
Израильская гимнастка Ашрам закрыла аккаунт в Instagram
  • © РИА Новости

Ашрам одержала победу в соревновании, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой.

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое место соответственно.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже.

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