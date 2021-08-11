Израильская гимнастка Ашрам закрыла аккаунт в Instagram
- © РИА Новости
Ашрам одержала победу в соревновании, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое место соответственно.
Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже.