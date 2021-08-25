Глава Минспорта поздравил Шабалину с триумфом на Паралимпиаде в Токио
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- РИА Новости
«Поздравляю Валерию Шабалину с золотом Игр в Токио! Наша спортсменка, пятикратная чемпионка мира, в квалификации установила рекорд Паралимпиады. Она блестяще провела финальный заплыв и обновила свой мировой рекорд, установленный на чемпионате мира — 2019!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Спортивный чиновник также поздравил с успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России, а также пожелал удачи спортсменам на Играх в Токио.
«Они наши герои, мы болеем и переживаем за российских паралимпийцев», — добавил он.
На данный момент в копилке сборной России три золотые медали и одна бронзовая.
Ранее российский пловец Владимир Даниленко поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали на Паралимпиаде.