Президент ОКР отреагировал на ситуацию с паралимпийцем Асташовым

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) прокомментировал новость о том, что чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать в службу доставки еды.

«Я не могу не отметить, что очень многим спортсменам приходится проходить через серьёзные трудности, чтобы достичь желаемых результатов в спорте и принять участие в крупнейших международных соревнованиях. Для этого они очень много работают над собой. Каждый здесь выбирает свой путь. Если этот молодой человек ищет средства, чтобы осуществить мечту, то его можно лишь поддержать. Хотя и этого может оказаться недостаточно», — сказал глава ОКР RT.

Также Поздняков выразил надежду, что Паралимпийский комитет России поможет Асташову, если он сумеет квалифицироваться на Паралимпиаду.

«Для того чтобы принять участие в Олимпийских или Паралимпийских играх, надо ещё и соответствовать многим спортивным критериям. Если Асташов пройдёт отбор, который является испытанием для любого человека, мы, конечно, поболеем за него на Играх. Надеюсь, коллеги из Паралимпийского комитета организуют всё для того, чтобы он сумел выступить. Но, повторюсь, стремление участвовать в крупных турнирах действительно мотивирует очень многих людей. Особенно это касается паралимпийцев. Это вообще очень мужественные люди, и общество должно поддерживать их желание соревноваться», — добавил Поздняков.

Чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов устроился на работу в доставку еды, чтобы найти средства для поездки на Паралимпийские игры.

Ранее Поздняков объяснил позицию ОКР в разбирательстве между РУСАДА и WADA.