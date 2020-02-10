Поздняков объяснил позицию ОКР в разбирательстве между РУСАДА и WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют претензий к деятельности его организации, а следовательно, она имеет право делегировать спортсменов на Олимпийские игры.

«У МОК нет никаких претензий к ОКР как к институту. Нет претензий и к национальным федерациям — об этом было сказано в соответствующем пресс-релизе. Со стороны WADA в рекомендациях, которые группа по соответствию представила исполкому этой организации для утверждения и направления в CAS, тоже не было озвучено никаких подозрений, связанных с деятельностью нашей организации. Именно потому ОКР как суверенный национальный олимпийский комитет исполняет свои обязанности и пользуется всеми правами, прописанными в олимпийской хартии. Это и является нашей позицией, и наши юристы будут её отстаивать», — заявил Поздняков RT.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории. Российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Ранее глава ОКР рассказал о шансах российских легкоатлетов попасть на ОИ в Токио.