Глава ОКР рассказал о шансах российских легкоатлетов попасть на ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что отечественные спортсмены будут допущены к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

«Я бы немного перефразировал вопрос: «Есть ли шанс у наших спортсменов вообще выступить на этих Играх?» Для нас именно это сейчас является ключевой задачей. Но я практически уверен в том, что рабочая группа добьётся этого», — заявил Поздняков RT.

Также глава ОКР считает, что Россия не нуждается в дополнительных приглашениях на Олимпиаду со стороны Международного олимпийского комитета.

«Олимпийская хартия гласит, что Игры являются соревнованием между спортсменами, которых определяет национальный олимпийский комитет. На мой взгляд, в настоящий момент нет необходимости какого-то дополнительного приглашения со стороны МОК. Я думаю, что эту проблему мы решим на своём уровне», — добавил он.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее Поздняков прокомментировал лишение ВФЛА аккредитации.