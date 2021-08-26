Путин поздравил Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин прокомментировал завоевание российским велогонщиком Михаилом Асташовым золотой медали на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Примите поздравления с триумфальным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В гонке преследования на 3000 м вам не было равных», — говорится в сообщении президента на сайте Кремля.

Путин также отметил умение велогонщика бороться до конца.

«Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль — ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!» — сказал он.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1.

Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде.