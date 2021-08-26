Путин поздравил Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио
- Reuters
«Примите поздравления с триумфальным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В гонке преследования на 3000 м вам не было равных», — говорится в сообщении президента на сайте Кремля.
Путин также отметил умение велогонщика бороться до конца.
«Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль — ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!» — сказал он.
Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1.
Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.
Ранее Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде.