Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде

Короткая ссылка
Российский велогонщик Михаил Асташов прокомментировал завоевание золотой медали на летних Паралимпийских играх в Токио.
Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде
  • Reuters

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум — несколько золотых медалей», — цитирует Асташова РИА Новости.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Черновым в финале индивидуальной гонки на 3 тыс. м в классе С1.

Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее сообщалось, что Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3 тыс. м на летних Паралимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить