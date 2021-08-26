Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов прокомментировал завоевание золотой медали на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум — несколько золотых медалей», — цитирует Асташова РИА Новости.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Черновым в финале индивидуальной гонки на 3 тыс. м в классе С1.

Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее сообщалось, что Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3 тыс. м на летних Паралимпийских играх в Токио.