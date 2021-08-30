Россиянин Торсунов победил на Играх с паралимпийским рекордом

Российский паралимпиец Евгений Торсунов завоевал золотую медаль Игр-2020 в прыжках в длину с новым паралимпийским рекордом.

В соревнованиях прыгунов в классе T36 россиянин показал лучший результат дня, прыгнув на 5,76 метра. Таким образом, Торсунов обновил паралимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевал Уильям Стэдман из Новой Зеландии (5,64 м). Бронзовая награда досталась украинцу Роману Павлюку (5,63 м).

Паралимпийские игры проходят в Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Ранее российский бегун Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады.