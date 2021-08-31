Паралимпийский чемпион Шилов высказался об отказе украинца от фото с россиянами в Токио

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов отреагировал на отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.

«К сожалению, у государства такой взгляд на вещи. Это политика. Поверьте, сами ребята между собой общаются очень хорошо. На мой взгляд, Цветов просто получил указание свыше не делать подобных снимков с россиянами. Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился, поскольку политика Украины на сегодняшний день уж точно направлена не на сближение наших стран. Вы же прекрасно помните историю с Ярославой Могучих и Еленой Ласицкене и как тогда повели себя власти на Украине», — сказал Шилов в интервью RT.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ Цветова фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде.