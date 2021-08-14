«Киев не способен защитить своих чемпионов»: почему разгорелся конфликт между украинским борцом Беленюком и Скабеевой

Между украинским борцом и нардепом Жаном Беленюком и российской журналисткой Ольгой Скабеевой разгорелся заочный конфликт. Ведущая «России 1» в связи со скандалом вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих напомнила, что у неё есть совместное фото с Беленюком с ОИ-2016. Кроме того, комментируя расистские оскорбления неизвестных украинцев в адрес борца, Скабеева отметила, что подобное поведение поощряется властями страны, а Беленюк — член пропрезидентской партии. В ответ спортсмен назвал Скабееву пропагандисткой, а её высказывания — чушью.

Для украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка неделя после Олимпийских игр в Токио оказалась богатой на события. Обладатель золотой медали в весовой категории до 87 кг и народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» успел за несколько дней вовлечь себя в скандал с Ярославой Магучих, стать жертвой расистских оскорблений и устроить заочную перепалку с российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Единственный олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Украины Беленюк одним из первых отреагировал на события, происходившие вокруг прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Она подверглась у себя на родине травле за то, что сфотографировалась и обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, а Министерство обороны Украины вызвало 19-летнюю легкоатлетку на разговор. Комментируя произошедшее, Беленюк заявил, что руководству команды стоило заранее объяснить Магучих, как стоит себя вести, чтобы избежать неприятных инцидентов.

Также по теме «Придаст колоссальный импульс»: в России с восторгом отнеслись к инициативе проведения в стране Олимпиады-2036 Россия рассматривает возможность подать заявку на проведение Олимпийских игр —2036. Об этом на встрече с отечественными спортсменами,...

«Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребёнка, которому 19 лет, — я однозначно против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определённые разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов. Я думаю, что проблема заключается именно в этом», — сказал Беленюк телеканалу «НАШ».

Спустя несколько дней Магучих выступила с высказываниями в поддержку Вооружённых сил Украины и заявила о «войне» между Киевом и Москвой. На эти заявления отреагировала ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева. Ещё после победы Беленюка на Олимпиаде она посвятила ему часть своей программы «60 минут» и заявила, что он, возможно, танцевал в честь этого не украинский гопак, а «москальскую присядку». Теперь же она опубликовала в своём Telegram-канале совместную фотографию с борцом, сделанную в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада (измена. — RT)», — прокомментировала Скабеева.

После этого оправдываться пришлось уже 30-летнему борцу. Он заявил, что незнаком с российской журналисткой и мог случайно сделать с ней снимок. Уроженец Киева также призвал не сомневаться в патриотизме украинских спортсменов.

«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем не интересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?.. Украинские спортсмены доказывают, что являются патриотами, тяжело завоёвывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе целью что-то написать, меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», — сказал Беленюк изданию «Страна.Ua».

В ответ Скабеева предположила, что украинскому борцу не стоит заниматься политикой.

«Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт, или Жан Беленюк — идиот, тогда что он делает в Раде. Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», — отметила она.

Также по теме «Примем максимально жёсткие меры»: триатлонист Полянский подозревается в применении эритропоэтина Российский триатлонист Игорь Полянский временно отстранён от выступлений по подозрению в употреблении запрещённого препарата. Как...

Одновременно с этой заочной пикировкой Беленюк оказался в центре другого, уже расистского скандала. Украинский спортсмен, у которого имеются руандийские корни, рассказал в своём Facebook, как едва не подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, которые оскорбляли его по национальному признаку.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи вроде: «Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!». Слава богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной всё нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нём?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?» — спросил Беленюк.

Пост спортсмена собрал около 2,5 тыс. комментариев, в которых болельщики и соратники Беленюка по партии высказывали ему поддержку. Этот инцидент даже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что полиция не должна допускать подобных инцидентов.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал политик в Twitter.

Скабеева не оставила без внимания и этот эпизод. Она отметила, что Беленюк как представитель власти не должен удивляться происходящим в его стране событиям.

«Увы, всё очень закономерно для современной Украины! Не понимаю только, чему удивляется Жан Беленюк. Когда травили спортсменку Магучих, он почему-то не выступил с резкой критикой власти (в частности, Минобороны, куда спортсменку вызвали на ковёр). И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задаётся вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов. Нет, не способна. И даже не будет пытаться. А вы, Жан Беленюк, я напомню, — пропрезидентский нардеп, часть украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами. То есть вопрос про безопасность вы задаёте сами себе!» — написала журналистка.

В связи со случаем с Беленюком она вспомнила недавние заявления Зеленского, который призывал русское население Донбасса покинуть Украину, и назвала это «этническими чистками на государственном уровне».

После этого Беленюк впервые ответил Скабеевой напрямую. В интервью «Обозревателю», отвечая на вопрос о её словах по поводу своего победного танца, он заявил, что российскую журналистку не стоит слушать.

«Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует — нести откровенную чушь. Она — пропагандист. Она занимается своей деятельностью — несёт всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», — заявил Беленюк.