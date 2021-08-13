«Примем максимально жёсткие меры»: триатлонист Полянский подозревается в применении эритропоэтина

Российский триатлонист Игорь Полянский временно отстранён от выступлений по подозрению в употреблении запрещённого препарата. Как сообщили в World Triathlon, в допинг-пробе участника Олимпийских игр в Токио был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Федерация триатлона России инициировала расследование в отношении атлета, а министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что Полянского ждут жёсткие санкции в случае подтверждения вины.

В российском спорте может разгореться очередной скандал, в центре которого рискует оказаться триатлонист Игорь Полянский, выступавший в одиночных и командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Накануне на официальном сайте Международной федерации триатлона (World Triathlon) появилось сообщение о возможном нарушении антидопинговых правил отечественным атлетом. 21 июля, за двое суток до церемонии открытия Игр в Японии, спортсмен был протестирован на запрещённые препараты во Владивостоке, а 5 августа пришли результаты, показавшие наличие в его организме запрещённого вещества — эритропоэтина (ЭПО).

Сообщение от аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории о присутствии следов запрещённых веществ в пробе россиянина были переданы в World Triathlon уже после того, как тот выступил на Олимпиаде. 26 июля Полянский принял участие в индивидуальном турнире, а спустя пять суток — в смешанной эстафете. Правда, добиться успехов не удалось. В «одиночке» он занял 43-е место, а в командной гонке финишировал 14-м.

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На данный момент окончательный вердикт по делу Полянского не вынесен. Спортсмен временно отстранён от соревнований, но имеет возможность запросить вскрытие пробы Б, по результатам которой факт применения допинга может быть либо подтверждён, либо опровергнут. В случае успеха он сможет избежать грозящей ему дисквалификации и продолжить выступления. Иначе россиянин будет дисквалифицирован на четыре года, а его результаты в личной и командной дисциплинах на Играх в Токио будут аннулированы.

В Федерации триатлона России поспешили прокомментировать ситуацию вокруг Полянского. В организации объявили о начале проведения расследования в отношении спортсмена, а также заверили, что тому будет запрещено принимать участие в турнирах вплоть до вынесения официального вердикта.

«Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 года. Проба А показала наличие в крови атлета запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранён от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», — говорится в официальном заявлении ФТР.

Инцидент с Полянским прокомментировали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). В пресс-службе объяснили, почему отечественная организация не будет принимать участие в расследовании данного случая.

«Юрисдикция РУСАДА в плане отбора пробы не распространялась 21 июля на данного спортсмена. Более того, он является спортсменом международного уровня, и его допинг-тестированием в тот момент занималась международная федерация. Существует чёткое разделение сфер антидопингового контроля, которое РУСАДА соблюдает и не вторгается в сферу правосубъектности иных участников антидопинговых правоотношений. Расследование данного случая также относится к юрисдикции международной федерации, и РУСАДА не обладает информацией о данном деле. Любое антидопинговое правонарушение является основанием для усиления контроля как за спортсменом, так и за соответствующим спортивным направлением», — объяснили ТАСС в РУСАДА.

Инцидент с участием российского триатлониста прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин. Функционер назвал ситуацию «более чем тревожной» и заверил, что уже находится в контакте с Федерацией триатлона России.

«Максимально жёсткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды (на Олимпиаде. — RT). Если станет известно, что кто-то ещё причастен к этому инциденту, то самые жёсткие меры наказания будут применены. Работаем сейчас совместно, надеюсь, что этот единичный тяжёлый факт не отразится на том, что вообще делается в России. Мы активно боремся с применением допинга», — сказал Матыцин.

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Стоит отметить, что ситуация с Полянским возникла крайне не вовремя. Во-первых, отечественные атлеты всего несколько дней назад завершили выступление на Играх в Токио, где заняли пятое место в неофициальном общекомандном зачёте. Во-вторых, в настоящее время Россия находится под санкциями из-за ситуации вокруг РУСАДА, в связи с чем спортсмены вынуждены выступать в нейтральном статусе на крупных международных соревнованиях. И неудивительно, что многие задались вопросом, не может ли возникновение нового допингового скандала привести к продлению отстранения. Однако спортивный юрист Алексей Карпенко считает, что подобных последствий история с триатлонистом не вызовет.

«Сомневаюсь, что последуют масштабные санкции. Это повлечёт дисквалификацию на тот или иной срок конкретного спортсмена, но вряд ли будут применены санкции в целом к российскому спорту или к Федерации триатлона России. WADA и Международный олимпийский комитет вводили масштабные санкции в отношении России и отдельных её федераций несколько раз, но тогда речь шла о системном применении допинга спортсменами и о выявлении фактов манипуляций пробами на уровне лабораторий, которые находятся в России», — цитирует Карпенко «Газета.Ru».

Согласился с ним и его коллега Артём Пацев. По его словам, возможная дисквалификация Полянского не должна привести к ужесточению наказания в отношении российского спорта.

«Санкции наложены за то, что государство якобы вмешивалось в процесс передачи базы данных московской лаборатории, что-то меняя. А здесь конкретные дела конкретных спортсменов... Это индивидуальное дело, оно никакого отношения к положению России в целом на антидопинговой арене, скажем так, не имеет», — цитирует Пацева «Чемпионат».

В России история с потенциальной дисквалификацией Полянского вызвала реакцию не только в спортивном сообществе, но и в Государственной думе. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв жёстко раскритиковал поведение триатлониста, но подчеркнул, что подобное происходит и за рубежом.

«С точки зрения того, что это происходит в то время, когда в России огромное количество неприятностей, поступок этого спортсмена — предательство по отношению к своим товарищам, которые никогда не принимали запрещённые препараты... Надо смотреть правде в глаза: к сожалению, такой случай не только у нашей команды. Это бич всей планеты. Некоторые атлеты опираются не только на свои силы, а хотят помочь себе запрещёнными препаратами. Какой смысл заниматься гадостью, если тебя поймают? Сегодня, через год, три, но это всплывёт. Ты предал не только себя и тренера, но и товарищей по команде. Спортсмен должен немедленно объяснить, почему он наплевательски относится к себе, товарищам, и понести заслуженное наказание», — сказал Свищёв.

Подобного мнения придерживается и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По её словам, удар по имиджу российского спорта был бы ещё более ощутимым, если бы Полянский занял высокие места на Олимпиаде в Токио, однако неудачное выступление триатлониста на Играх не делает его поступок менее недопустимым и возмутительным.

«Я не очень понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну. Когда человек идёт на такие вещи — это абсолютная безалаберность. Допускаю, что это самоуправство: сам захотел — сам сделал. Очень часто тот, кто принимает решение использовать допинг, занимается по индивидуальной программе, а не в сборной. Допускаю, что здесь было то же самое. Перед Олимпиадой делать такие вещи — это верх глупости и безответственности», — приводит слова Журовой Sport24.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала привлечь Полянского к уголовной ответственности в случае подтверждения применения им допинга.

«Казалось бы, всё уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране... У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнём уже ею пользоваться? В 2016 году появилась статья за употребление и склонение к допингу. Имея положительные пробы, мы ни одного человека с 2016 года не привлекли. Может, всё-таки начнём жить по закону и правилам?» — заявила Роднина.