Юрист рассказал, могут ли из-за допинга Полянского наказать других российских спортсменов

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Спортивный юрист Алексей Карпенко прокомментировал информацию о положительном допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.
Юрист рассказал, могут ли из-за допинга Полянского наказать других российских спортсменов
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«Сомневаюсь, что последуют масштабные санкции. Это повлечет дисквалификацию на тот или иной срок конкретного спортсмена, но вряд ли будут применены санкции в целом к российскому спорту или к Федерации триатлона России», — цитирует Карпенко «Газета.Ru».

По словам юриста, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) вводили санкции в отношении России и отдельных её федераций, тогда речь шла о системном применении допинга спортсменами и о выявлении фактов манипуляций пробами на уровне российских лабораторий.

«Когда речь идёт об отдельных случаях применения допинга, как правило, вводятся индивидуальные санкции. Думаю, что и в этом случае наказан будет конкретный спортсмен», — сказал он.

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее Матыцин высказался о положительном допинг-тесте российского триатлониста.

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