Матыцин высказался о положительном допинг-тесте российского триатлониста

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о положительном допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.

«Ситуация более чем тревожная. Мы немедленно связались с Федерацией триатлона Росси и примем максимально жёсткие меры, если применение допинга будет подтверждено», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

По словам министра, случай с Полянским является единственным неприятным фоном по отношению к успешному выступлению сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.

«Полянский отстранён от соревнований, проводится самое глубокое расследование», — сказал он.

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее в Госдуме отреагировали на положительный допинг-тест российского триатлониста.