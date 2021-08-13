В Госдуме отреагировали на положительный допинг-тест триатлониста Полянского

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.

«Казалось бы, всё уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к стране и к тому, чем он занимается… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнём уже ею пользоваться?» — цитирует Роднину «Чемпионат».

По словам депутата, статья за употребление допинга и склонение нему появилась в 2016 году.

«Имея положительные пробы, мы ни одного человека с 2016 года не привлекли. Может, в конце концов, начнём жить по закону и правилам?» — сказала она.

Также Роднина высказалась о продлении санкций для России из-за случая с российским триатлонистом.

«Всё может быть. Поэтому я и говорю — полнейшее неуважение», — сказала депутат.

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист, участвовавший в ОИ в Токио, подозревается в применении допинга.