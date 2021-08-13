Российский триатлонист, участвовавший в ОИ-2020, подозревается в применении допинга

Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона. Проба, взятая у Полянского на предолимпийском сборе во Владивостоке 21 июля, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Международная федерация была проинформирована об этом аккредитованной лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WАDА) 5 августа. Российский спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Ранее Орловcкий выразил мнение, что Фёдор Емельяненко мог употреблять допинг во время своих выступлений в Японии.