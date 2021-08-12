Орловcкий считает, что Фёдор Емельяненко мог употреблять допинг во время своих выступлений в Японии

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский предположил, что бывший обладатель титула в организации Pride россиянин Фёдор Емельяненко принимал допинг, когда выступал в Японии.
Орловcкий считает, что Фёдор Емельяненко мог употреблять допинг во время своих выступлений в Японии
  • globallookpress.com
  • © Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com

«Я был слишком самоуверенным перед боем с Емельяненко. Работал шесть месяцев с Фредди Роучем, спарринговал с топовыми боксёрами WBA и WBC, давал им бой. Когда я дрался с Фёдором, то видел, что каждый мой панч делает ему больно. Однако затем я решил выбросить летящее колено, потому что в прошлом бою потряс им Бена Ротвелла. Подумал, что теперь могу всё. Но я зазнался, и Емельяненко потушил мне свет. Моё мнение о его наследии? Фёдор дрался в Японии по шесть раз в год. Не уверен, что он ничего не применял для поддержания «энергии», — заявил Орловский на подкасте Punchin' In.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Орловского в январе 2009-го на турнире Affliction.

Ранее Bellator объявил имя следующего соперника Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить