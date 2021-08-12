Орловcкий считает, что Фёдор Емельяненко мог употреблять допинг во время своих выступлений в Японии

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский предположил, что бывший обладатель титула в организации Pride россиянин Фёдор Емельяненко принимал допинг, когда выступал в Японии.

«Я был слишком самоуверенным перед боем с Емельяненко. Работал шесть месяцев с Фредди Роучем, спарринговал с топовыми боксёрами WBA и WBC, давал им бой. Когда я дрался с Фёдором, то видел, что каждый мой панч делает ему больно. Однако затем я решил выбросить летящее колено, потому что в прошлом бою потряс им Бена Ротвелла. Подумал, что теперь могу всё. Но я зазнался, и Емельяненко потушил мне свет. Моё мнение о его наследии? Фёдор дрался в Японии по шесть раз в год. Не уверен, что он ничего не применял для поддержания «энергии», — заявил Орловский на подкасте Punchin' In.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Орловского в январе 2009-го на турнире Affliction.

Ранее Bellator объявил имя следующего соперника Фёдора Емельяненко.