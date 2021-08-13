В РУСАДА отреагировали на положительный допинг-тест триатлониста Полянского

Директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского.

«Случай с Полянским находится не в нашей юрисдикции. Если Всемирное антидопинговое агентство сделает запрос в Российское антидопинговое агентство, то мы ответим коллегам», — цитирует Буханова РИА «Новости».

По словам директора РУСАДА, данная проба была отобрана международной федерацией и по стандарту обработка результатов и расследование относятся к их уровню.

«Безусловно, Российское антидопинговое агентство как антидопинговый регулятор и агентство в России учитывает данные случаи в своей деятельности в следующем случае: если антидопинговое правонарушение возникает, то по соответствующему направлению Российское антидопинговое агентство усиливает свое внимание», — сказал он.

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

В пробе российского триатлониста, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее Матыцин высказался о положительном допинг-тесте российского триатлониста.