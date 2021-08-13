Федерация триатлона России выступила с заявлением о нарушении антидопинговых правил Полянским

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В Федерации триатлона России (ФТР) высказались о положительном допинг-тесте россиянина Игоря Полянского.
Федерация триатлона России выступила с заявлением о нарушении антидопинговых правил Полянским
  • РИА Новости

«Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 года. Проба показала наличие в крови спортсмена запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина», — говорится в заявлении на официальном сайте ФТР.

В федерации заявили, что по результатам первой пробы спортсмен будет отстранён от соревнований.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров атлета», — говорится на сайте федерации.

Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На летних Олимпийских играх в Токио он занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист, участвовавший в ОИ в Токио, подозревается в применении допинга.

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