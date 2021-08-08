Сдавшая положительный тест на допинг бразильская волейболистка Кайшета может получить медаль ОИ в Токио

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Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета, подозреваемая в употреблении допинга, может получить медаль летних Олимпийских игр в Токио.

«Да, Тандара может получить награду, но сейчас идёт процесс разбирательства. Если будет доказано, что её вины нет, она получит заслуженную медаль», — уточнили ТАСС в бразильской делегации на Олимпийских играх.

Национальный комитет Бразилии 5 августа объявил, что допинг-проба Кайшеты, которую она сдала 7 июля, оказалась положительной.

Волейболистка была временно отстранена и покинула Токио.

Сборная Бразилии встретится с национальной командой США в финале женского турнира по волейболу 8 августа. Начало встречи — в 7:30 по мск.

Ранее сообщалось, что результаты бразильских волейболисток на ОИ не будут пересмотрены.

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