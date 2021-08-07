Результаты бразильских волейболисток на ОИ не будут пересмотрены

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Подкомитет дисциплинарной комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) рассмотрел участие национальной команды Бразилии на женском турнире по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио в свете положительного результата допинг-пробы бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты.

«Подкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола пришёл к выводу, что на национальную команду Бразилии не могут быть наложены командные наказания, и результаты женского турнира по волейболу остаются в силе, поскольку в настоящее время не нарушена статья 11.1 Медицинских и антидопинговых правил Международной федерации волейбола в связи с тем, что Тандара Алвес Кайшета ещё не подверглась нарушению антидопинговых правил», — заявили в пресс-службе дисциплинарной комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) РИА «Новостям».

В подкомитете дисциплинарной комиссии FIVB отметили, что предполагаемый положительный результат пробы бразильской волейболистки был основан на тесте, проведённом более чем за две недели до начала женского турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио.

«Проба Кайшеты дала отрицательный результат во время Олимпийских игр», — сообщили в пресс-службе организации.

Национальный комитет Бразилии 5 августа объявил, что допинг-проба Кайшеты, которую она сдала 7 июля, оказалась положительной. Волейболистка была временно отстранена и покинула Токио. Отметим, что она провела шесть игр на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что матч с участием сборной России не будет переигран, несмотря на допинг у бразильской волейболистки.

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