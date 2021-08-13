«Украинские синхронистки нас поддерживали»: Шишкина о санкциях МОК и проблемах с музыкой на Олимпиаде

Многие представители других сборных на Играх в Токио не понимали смысла наложенных на Россию спортивных санкций и считали их глупыми. Об этом в интервью RT заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. По словам синхронистки, никаких косых взглядов они на себе не ощущали. Спортсменка также рассказала, что подготовка к Олимпиаде была как никогда тяжёлой, и отказалась считать проблемы с музыкой во время выступления Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной злым умыслом.

— Какое ощущение преобладало после возвращения в Россию?

— Нас не было дома больше месяца, поэтому ощущала усталость. После девятичасового перелёта пришлось ехать по жаре на автобусе в центр. Сначала запал был, а потом хотелось просто добраться до дома и лечь. Накладывалась и смена часовых поясов. Хотя, безусловно, всё это перекрывалось радостью от победы и возвращения на родину. Наконец-то получили возможность послушать свой гимн и спели его, потрогали флаг. Да и столько людей собралось, родные приехали на Красную площадь.

— Можно ли назвать Игры в Токио самыми нервными в вашей карьере, учитывая перенос на год и до последнего существовавшую вероятность отмены?

— Мне кажется, все Игры нервные. В Лондон я летела молодой дебютанткой и очень боялась подвести опытных партнёрш по команде. В Рио-де-Жанейро до последнего момента ничего не было ясно с допуском сборной России.

Сейчас больше переживали из-за пандемии коронавируса. Важно было, чтобы все оставались здоровыми. Да, после переноса Олимпиады понимали: год нам ещё предстоит тренироваться. Осознать подобное очень непросто, но, по крайней мере, знали, что Игры точно состоятся, и верили в это.

— Из-за жёстких ограничений приходилось чувствовать себя не в своей тарелке?

— Конечно, Олимпиада в Токио получилась как минимум необычной: не было болельщиков, постоянно приходилось сдавать ПЦР-тесты и ходить исключительно в масках. Это добавляло сложности, но мы к подобному уже привыкли. В конце концов, на чемпионате Европы действовали аналогичные ограничения. Да и весь мир сейчас так живёт. Плюс привились от COVID-19 ещё весной. А так — ходили в масках и ни с кем не общались, поэтому причин для беспокойства не было.

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— На всех спортсменов отсутствие болельщиков влияет по-разному. Кому-то это помогает собраться, а других, напротив, демотивирует. Как выступалось вам?

— Это, конечно, серьёзный минус, ведь ты не получаешь отклик от трибун. Всегда здорово, когда присутствует заряд энергии. В нашем эмоциональном виде спорта это серьёзное подспорье. Благодаря хорошей поддержке ты реально способен выступить лучше.

— Насколько давили ограничения, которые были наложены на сборную России в Японии?

— Главное, что все мы справились. Россияне привезли из Токио много медалей. Честно говоря, не могу сказать, что на нас оказывалось особенное давление. Этого точно не было. Что самое главное, на разминках команду всё равно называли «Россия». Например, давали музыку и говорили: «Россия выходит через одну минуту». Сначала удивлялись: нам самим нельзя было говорить, из какой мы страны, но всё равно весь мир знает, откуда мы, и называет нас Россией.

Шишкина о выступлении на Олимпиаде под санкциями

— Не приходилось сталкиваться с негативным отношением?

— Слышали разговоры в стане соперников. Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь всё понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Спокойно поздравляли друг друга и обнимались.

Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?». Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!». Вообще, Олимпиада — символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья.

— Во время соревнования дуэтов возникли неполадки с музыкой у Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной. Не было опасения, что ситуация повторится во время выступления групп?

— Договорились, что, если вдруг начнутся проблемы с музыкой, будем считать сами. У нас имелась подстраховка и были оговорены некие моменты. Поверьте, команда настолько опытная и ко всему готовая, что я обычно говорю: «Даже если рухнет крыша в бассейне, всё равно доделаем все элементы». Готовы к любым нештатным ситуациям. Сложно объяснить произошедшее. Что-то случилось с аппаратурой. Не повезло ведь не только Колесниченко и Ромашиной, но и украинкам в группе. Не думаю, что речь идёт о злом умысле.

— Вы стали трёхкратной олимпийской чемпионкой, но это звание пришлось выстрадать…

— Сложно с вами не согласиться. Эти Игры точно вышли самыми сложными в карьере с точки зрения подготовки. Психологически очень сложно жить взаперти и не видеться с родными и близкими. Но вообще на пути к каждому соревнованию ты проходишь через тяжёлые тренировки, лишения и травмы, поэтому все медали ценны по-своему. Впрочем, я на этом точно заканчиваю. Для меня Игры в Токио были последними.