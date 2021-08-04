Украинские синхронистки: Ромашина и Колесниченко — наши лучшие подружки

Украинки Анастасия Савчук и Марта Федина признались, что поддерживают дружеские отношения с российскими синхронистками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко.

«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — приводит слова Фединой ТАСС.

Савчук отметила, что с уважением относится к Ромашиной и Колесниченко.

«Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга. У нас вообще нет ни к кому враждебного настроя, мы всех уважаем. Девчонки очень сильно работают, и мы их всегда поздравляем с медалями», — сказала Савчук.

Ромашина и Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании в Токио. Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления победительницам Олимпийских игр в Токио.