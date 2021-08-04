Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко

Президент России Владимир Путин направил поздравления победительницам Олимпийских игр в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

«Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом. Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», — говорится в его телеграмме.

Глава государства пожелал спортсменкам «новых успехов и всего самого доброго».

Ранее Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании. Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.

При этом Ромашина, одержав победу, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.