Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко
- Reuters
«Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом. Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», — говорится в его телеграмме.
Глава государства пожелал спортсменкам «новых успехов и всего самого доброго».
Ранее Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании. Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.
При этом Ромашина, одержав победу, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.