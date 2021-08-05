Тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, заявила, что опасалась отмены Олимпийских игр в Токио.

«Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом — что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрёпок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить. Многие команды на тот момент уже заехали в Олимпийскую деревню, у них начались предварительные соревнования, и вот тут я уже немного успокоилась. Понимала, что отменить Игры на этом этапе было бы уже совсем неприлично со стороны организаторов», — сказала Данченко в интервью RT.

4 августа Колесниченко и Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

Ранее Данченко рассказала, как перенос ОИ отразился на подготовке Ромашиной и Колесниченко.