Тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады
- РИА Новости
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«Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом — что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрёпок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить. Многие команды на тот момент уже заехали в Олимпийскую деревню, у них начались предварительные соревнования, и вот тут я уже немного успокоилась. Понимала, что отменить Игры на этом этапе было бы уже совсем неприлично со стороны организаторов», — сказала Данченко в интервью RT.
4 августа Колесниченко и Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
Ранее Данченко рассказала, как перенос ОИ отразился на подготовке Ромашиной и Колесниченко.