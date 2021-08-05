Данченко рассказала, как перенос ОИ отразился на подготовке Ромашиной и Колесниченко

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Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала, как перенос Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год отразился на подготовке её подопечных.
Данченко рассказала, как перенос ОИ отразился на подготовке Ромашиной и Колесниченко
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Четыре сезона после Игр в Рио мы просто тренировались как обычно. Но последние полтора года (а особенно последний месяц перед Играми) превратились в один бесконечный кошмар. Абсолютно точно могу сказать, что к той Олимпиаде, которая не состоялась год назад, мы были готовы на 100%. Когда по нам шарахнули новостью, что Игры откладываются на год, а сил, как понимаете, с возрастом не прибавляется, мы включили мозги и стали думать, как заново выстроить подготовку к Играм», — сказала Данченко в интервью RT.

Она допустила, что россиянкам могло хватить наработанного запаса, но никто не мог позволить себе рисковать и оставлять всё в изначальном виде, не имея представлений о подготовке соперниц.

«Именно поэтому стали менять одну из программ. Мне не хотелось, чтобы девчонки топтались на одном месте, изо дня в день повторяя одну и ту же постановку. Важно было придумать что-то такое, чтобы не закиснуть. Это получилось. Кроме программы, я поменяла очень многое в тренировках, в отработке техники, в той работе, что мы делали в зале. Постоянно в связи с этим что-то придумывала», — добавила Данченко.

4 августа Колесниченко и Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов. 

Ранее Колесниченко выразила благодарность болельщикам за поддержку на ОИ в Токио.

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