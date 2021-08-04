Колесниченко выразила благодарность болельщикам за поддержку на ОИ в Токио

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Российская синхронистка Светлана Колесниченко выразила благодарность болельщикам и тренерам за поддержку на Олимпийских играх в Токио.
Колесниченко выразила благодарность болельщикам за поддержку на ОИ в Токио
  • Reuters

«Ура! Мы безмерно счастливы! Огромный привет и слова благодарности нашим дорогим тренерам. Также спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Очень много сообщений с поздравлениями, я постараюсь в ближайшие дни всем ответить. Впереди группа, мы работаем дальше», — написала Колесниченко в Instagram.

4 августа Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов. Медали в соревнованиях групп на Олимпиаде будут разыгрываться 7 августа.

Ранее украинские синхронистки назвали Ромашину и Колесниченко своими лучшими подружками.

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