Данченко об инциденте с музыкой российских синхронисток: сначала не поверила своим ушам и выругалась вслух

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Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, ответила на вопрос, какие мысли у неё возникли, когда её подопечным включили неправильную музыку в предварительных соревнованиях на Олимпиаде.
Данченко об инциденте с музыкой российских синхронисток: сначала не поверила своим ушам и выругалась вслух
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Непечатные. Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух. Одновременно с этим отметила, что девочки сидят на бортике в стартовой позе и не двигаются, а значит, полностью отдают себе отчёт в происходящем и ждут отмашки судьи, как того предписывают правила. Ну а когда предварительный прогон программы был закончен, на меня как-то сразу навалилось всё, что накопилось. Пандемия, ожидание Игр, эти бесконечные плевки в пробирку, ожидание результата анализов... То есть весь этот громадный клубок, который до поры до времени сидел глубоко внутри, словно взорвался и вылился через слёзы», — сказала Данченко в интервью RT.

4 августа Колесниченко и Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

Ранее тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады.

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